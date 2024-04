«Un profondo ringraziamento al Capo di Stato Maggiore, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e all’Esercito Italiano quotidianamente impegnate nelle missioni internazionali e nelle attività di presidio territoriale nel nostro Paese, anche nella provincia di Modena, sempre al fianco dei cittadini e delle Istituzioni».

Con queste parole il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ha accolto lunedì 8 aprile il Capo di Stato Maggiore, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, in visita nella sede della Provincia di Modena accompagnato anche dal Comandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Davide Scalabrin.

Masiello si è arruolato nell’Esercito nel 1981 dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena e la scuola di applicazione di Torino ottenendo l’assegnazione all’Arma di Artiglieria.

Nella sua carriera ha partecipato alle operazioni dei contingenti italiani nel Nord dell’Iraq, in Somalia e Bosnia Erzegovina. Ha partecipato inoltre alle operazioni in Libano con l’incarico di Chief of Staff del Comandante di UNIFIL ed il 5 settembre 2008 ha assunto il comando del 185° Reggimento Paracadutisti “Folgore” al termine del quale è stato trasferito a Roma presso l’Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Dopo una lunga carriera militare, ha svolto l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa e dal 27 febbraio 2024 è Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

Il Generale di Corpo d’Armata Masiello ha omaggiato il presidente Braglia con il crest dell’Esercito Italiano, lo stemma araldico di Forza Armata e il presidente Braglia ha contraccambiato donando il libro “Savor” pubblicato dalla Provincia di Modena, con 37 ricette della tradizione locale modenese descritte e filmate.