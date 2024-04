Terminati i lavori di realizzazione dell’edificio di edilizia residenziale pubblica di via Amendola 7-9, questa mattina si è tenuto il sopralluogo della Sindaca Belinda Gottardi con il presidente ACER Marco Bertuzzi, insieme all’assessore comunale alla casa Paolo Gurgone, alla vicepresidente ACER Raffaella Pannuti, ai tecnici ACER.

Il nuovo immobile si compone di dodici alloggi disposti su tre piani con ascensore, con relative cantine di pertinenza e posti auto coperti e sostituisce una palazzina rimasta gravemente danneggiata dal sisma del 2012. L’assegnazione agli inquilini avverrà nelle prossime settimane, espletati i tempi tecnici per gli allacci delle utenze e le pratiche burocratiche.

La tipologia di intervento scelta, demolizione con ricostruzione, ha permesso di realizzare una nuova struttura edilizia in cemento armato in linea con le attuali normative sismiche e con una forte riduzione delle barriere architettoniche. Si è, inoltre, conseguito un notevole incremento dell’efficienza energetica dell’edificio, con raggiungimento di più elevate prestazioni d’isolamento termico dell’involucro edilizio e con la riduzione dei consumi di calore, grazie all’introduzione di cappotto termico, serramenti con vetrocamera, pompa di calore, pannelli solari e fotovoltaico. Con tali presupposti si è potuto raggiungere una classe energetica di tipo B, con un notevole risparmio economico e riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili per il riscaldamento dell’edificio e per la produzione dell’acqua calda sanitaria.

Infine, la razionalizzazione delle aree esterne ha permesso la creazione di posti auto dedicati, mantenendo invariati i parcheggi pubblici nell’area e le zone a verde.

Soddisfatta la Sindaca Belinda Gottardi: “Questo intervento risana finalmente una ferita aperta dal terremoto, nonostante le tante difficoltà insorte nel corso della realizzazione dell’opera, ed è il primo tassello di un progetto di riqualificazione che porterà in questo quartiere più spazi verdi e più vivibilità, per il quale Castel Maggiore ha già ottenuto un importante finanziamento con il progetto “L’Unione fa la città” presentato con l’Unione Reno Galliera nell’ambito del “PINQUA” – Programma innovativo per la qualità dell’abitare”.

“Siamo molto soddisfatti di aver potuto realizzare un così importante intervento malgrado le tante avversità che si sono susseguite nel corso degli anni, tra Covid, aumento dei prezzi delle materie prime, rescissione di contratti – ha commentato il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi – Devo ringraziare soprattutto il Comune di Castel Maggiore che ci ha sempre sostenuto e aiutato a superare i numerosi ostacoli che si sono frapposti alla realizzazione dell’opera”.

L’Assessore alle politiche sociali e abitative, Paolo Gurgone, spiega che “Gli alloggi inaugurati oggi rappresentano uno standard qualitativo dell’ERP che ci auguriamo possa progressivamente essere raggiunto anche dagli altri alloggi del nostro patrimonio. Tre alloggi saranno assegnati dalla graduatoria ERP, mentre 9 appartamenti saranno resi disponibili nelle prossime settimane agli inquilini di via Matteotti 12, palazzina che è al centro di un progetto di ristrutturazione mirato all’housing sociale dedicato all’utenza debole, con abbattimento di barriere architettoniche, con spazi comuni, palestra e ambulatorio, anch’esso nell’ambito del progetto “L’Unione fa la città”: un passo avanti nelle politiche abitative per una città, come Castel Maggiore, che vanta un forte patrimonio di edilizia residenziale pubblica che con questa consegna arriva a 221 alloggi”.