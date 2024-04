Una ragazza 17enne è rimasta gravemente ferita, investita dal treno lungo la linea ferroviaria Modena-Sassuolo. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 16:30 in via Stradella a Saliceta San Giuliano. La giovane, che ha riportato diversi traumi, è stata trasportata in codice di massima gravità all’Ospedale di Baggiovara. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, i Vigili del fuoco e gli addetti della linea ferroviaria. La tratta è rimasta sospesa per alcune ore.