Dopo un incidente con la macchina sprovvista di polizza assicurativa, ha evidenziato notevole nervosismo, tanto da insospettire i carabinieri della tenenza di Scandiano che a seguito dei dovuti approfondimenti hanno compreso i motivi di tale atteggiamento. In disponibilità dell’uomo i militari hanno rinvenuto tre panetti di hascisc del peso di un etto e mezzo, mentre nell’auto coinvolta nell’incidente gli stessi operanti hanno rinvenuto materiale per il confezionamento costituito da un rotolo di carta cellophane. Nel domicilio ricavato in un B & B del comprensorio ceramico i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori panetti di hascisc per un peso complessivo di circa 2 etti.

L’origine dei fatti domenica sera quando una pattuglia della tenenza Carabinieri di Scandiano, su input della centrale operativa della compagnia Carabinieri di Reggio Emilia, interveniva nell’abitato di Scandiano dove si era verificato un incidente stradale senza feriti. Sul posto emergeva che il 59enne alla guida di un’autovettura, scoperta da copertura assicurativa RCA, tamponava altro veicolo in marcia. I carabinieri di Scandiano, dato il nervosismo palesato dall’uomo e considerati i suoi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale e veicolare, rinvenendo nelle tasche dei suoi pantaloni tre panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish (peso complessivo di oltre 150 grammi), 70€ in contanti e un coltellino con delle tracce di medesima sostanza sulla relativa lama. A bordo del veicolo è stato ritrovato un rotolo di cellophane, compatibile con quello utilizzato per confezionare i panetti. La perquisizione è stata pertanto estesa anche al B&B ubicato nel comprensorio ceramico dove l’uomo risulta domiciliare e dove, all’interno della camera da letto rinvenivano e sequestravano ulteriori due panetti di hascisc del peso complessivo di oltre due etti.

Alla luce dei fatti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno arrestato il 59enne domiciliato a Scandiano, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.