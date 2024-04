Altre due lezioni magistrali hanno impreziosito la seconda giornata di Noicontrolemafie, il Festival della legalità promosso per il tredicesimo anno dalla Provincia di Reggio Emilia insieme a 29 Comuni e alla Regione Emilia-Romagna, con la direzione scientifica di Antonio Nicaso. Le hanno tenute nel pomeriggio in Prefettura il teologo del Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo umano integrale prevede il don Sergio Massironi e Michele Corradino, presidente di sezione del Consiglio di Stato. “Nuovo codice degli appalti: etica e regole come guida” il tema del convegno promosso dalla stessa Prefettura e dal Comune di Rubiera in collaborazione con l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia. “Sognare e amministrare: per un servizio audace al bene pubblico” e “Amministratori pubblici: regole, opportunità e responsabilità. Il nuovo codice dei contratti” i temi delle due riflessioni, che sono state precedute dai saluti del prefetto Maria Rita Cocciufa, del presidente della Provincia Giorgio Zanni e della vicepresidente dell’Ordine dei commercialisti con delega alla legalità Paola Pizzetti.

In mattinata lo stesso don Massironi avevano incontrato al cinema AlCorso gli studenti insieme a Enrico Fontana, curatore del rapporto annuale Ecomafie di Legambiente, e al comandante del Gruppo interregionale “Tutela ambiente e Sicurezza energetica” dell’Arma dei Carabinieri, Enrico Risottino insieme alla vicepresidente della Provincia Elena Carletti e ad Antonio Nicaso. “Ambiente e vita. Principi e azioni di cura, prevenzione e contrasto all’illegalità” il tema affrontato, con particolare riferimento – da parte del teologo del Dicastero Vaticano – all’impatto culturale dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. L’appuntamento è stato promosso in collaborazione con il consorzio Oscar Romero e la cooperativa L’Ovile.

Il programma di domani

Il programma di domani, mercoledì 10 aprile, si apre alle 9.30 al cinema AlCorso di Reggio, con il convegno “L’intelligenza artificiale già disegna il futuro. Il bene e il male della tecnologia”. Dopo il saluto della vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia, Elena Carletti, del dirigente dell’Ufficio scolastico Paolo Bernardi, e di Giammaria Manghi, capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, interverranno Ranieri Razzante (Università di Bologna e Perugia, componente del Comitato per la strategia sull’AI della Presidenza del Consiglio dei ministri), don Alessandro Picchiarelli (Pontificia Università Urbaniana di Roma), Francesco Mantovani (docente alla Luiss de esperto di relazioni internazionali) e Alberto Pagani, docente a contratto in materia di IA e Reserarch fellow alla Fondazione Vittorio Occorsio.

Nel pomeriggio (ore 17:30) nella Sala civica della Polveriera a Reggio – in collaborazione con il Consorzio Oscar Romero e la cooperativa L’Ovile – lo stesso don Alessandro Picchiarelli parlerà sul tema “L’algor-etica: nuovo campo dell’etica”. Alla conferenza – che si aprirà con il saluto del presidente del Consorzio Oscar Romero e della cooperativa L’Ovile valerio Maramotti – parteciperanno anche il direttore scientifico del Festival Antonio Nicaso e la giornalista Alessandra Codeluppi.

In serata (ore 21) al Centro Culturale Mavarta di Sant’Ilario d’Enza presentazione del libro “The dark-web side of mafias. Appalti, crypto e cybercrime” da parte di Greta Nasi, direttrice del Master of Science in Cyber Risk Strategy and Governance, programma congiunto tra l’Università Bocconi e il Politecnico di Milano, di Antonio Walter Rauti

– research fellow Sda Bocconi di Milano ed esperto in cybercrime e innovazione digitale

– e dello stesso Nicaso. Dopo il saluto del sindaco Carlo Perucchetti, l’incontro sarà condotto dal giornalista Pierluigi Senatore.