Scritto negli anni Sessanta dal drammaturgo inglese Joe Orton, è uno degli esempi più famosi e divertenti della black comedy in pieno stile british in cui, con ironia e cinismo, si attaccano i capisaldi della società borghese: le forze dell’ordine, il matrimonio, il culto della morte. È ‘Il Malloppo’, lo spettacolo diretto da Francesco Saponaro che andrà in scena dal 12 al 14 aprile al Teatro Duse di Bologna (ore 21, domenica ore 16). Sul palco Marina Massironi, Gianfelice Imparato e Valerio Santoro che mettono il proprio talento a servizio di un testo corrosivo e dal ritmo incalzante ancora poco rappresentato in Italia.

Al centro della storia, due ladri inesperti che decidono di svaligiare la banca accanto all’impresa di pompe funebri in cui lavorano ma sono costretti a nascondere la refurtiva nella bara della madre appena deceduta di uno di loro. Così, tra furti, omicidi, intrighi amorosi e indagini, inizia una rocambolesca sequela di situazioni spassose e assurde, tipiche dello humor nero britannico.

Dal suo debutto ad oggi, la pièce, ha mietuto successi ovunque, dal West End londinese a Broadway dove è stato interpretato anche da Alec Baldwin e Kevin Bacon.

