ROMA (ITALPRESS) – “Del Milan temo la qualità dei giocatori e del gioco. Conosco Pioli da tanti anni e ho visto tutto il suo percorso, fino allo scudetto con il Milan. Si è sempre evoluto in base alla squadra che allenava e, anche adesso, è il tecnico di una formazione che gioca, che è armonica, al di là dei momenti di difficoltà ha ritrovato condizione”. Queste le parole di Daniele De Rossi, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. “Servirà una grande partita dal punto di vista del gioco, del carattere – ha proseguito il tecnico -. portandoli a giocare anche nelle zone di campo che non gli piacciono”.

“Penso che De Rossi, a differenza di altri allenatori, abbia appena iniziato il suo percorso. Fare il paragone con i miei allenatori precedenti non è semplice, perchè hanno vinto tanto. Però devo dire che vedendolo ogni giorno, come allena e cosa trasmette da quando è arrivato. Sono sicuro che se continuerà con questo atteggiamento ha tutte le carte per arrivare ai livelli di Allegri e Mourinho” le parole di Paulo Dybala, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, a proposito del suo attuale allenatore.

