E’ di tre morti, quattro dispersi e cinque feriti gravi ricoverati a Bologna, Pisa e Cesena il bilancio dell’esplosione di ieri al lago di Suviana sull’Appennino Bolognese. Intorno alle 15:00 diversi tecnici esterni, oltre ad un dipendente di Enel Green Power, erano impegnati in un collaudo nella centrale idroelettrica di Bargi, quando all’improvviso una turbina è esplosa a 40 metri di profondità.

Il Sindaco di Camugnano ha proclamato per oggi il lutto cittadino.

“La tragedia della diga di Suviana colpisce tutta la montagna italiana. Uncem esprime vicinanza alle famiglie delle vittime e dei dispersi, ringrazia i soccorritori e le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco. Siamo unitissimi alle famiglie dei feriti in questo gravissimo incidente. Mi unisco ai Sindaci, alle Amministrazioni, al Presidente dell’Unione montana dell’Appennino Bolognese Maurizio Fabbri, a chi soffre per questa tragedia. La centrale idroelettrica è un impianto a pompaggio, con invasi collegati tra loro, tra i più grandi dell’Appennino. È una infrastruttura importante per la montagna italiana, per la nostra capacità energetica e per i territori dell’Appennino. Come ha detto il Sindaco di Camugnano, Marco Masinara, oggi è stata colpita un’intera comunità, nostra e di Enel che qui ha un forte legame con tutte le persone che da anni lavorano alla centrale. Questa comunità ferita, questa montagna ferita nella sua profondità, ha bisogno della vicinanza di tutto il Paese, anche per fare chiarezza sull’incidente, come espresso dal Presidente della Repubblica, e per costruire un nuovo rapporto tra chi produce e custodisce i beni naturali, acqua e forza di gravità, e chi li utilizza e consuma”. Lo afferma Marco Bussone, Presidente Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani).