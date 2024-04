In occasione dello sciopero generale dell’11 aprile che in Emilia Romagna si articolerà sulle 8 ore per denunciare la terribile strage alla centrale idroelettrica di Bargi, Cgil Bo e UIL Emilia Romagna hanno organizzato, a Bologna, la manifestazione ‘Basta morti sul lavoro’.

Precisiamo che i presidi precedentemente annunciati nel territorio bolognese sono stati cancellati, si invitano quindi cittadini e cittadine, pensionati e pensionate, lavoratrici e lavoratori a partecipare alla manifestazione organizzata in città.

Il concentramento è fissato per le 9 in piazza XX Settembre a Bologna. Da lì partirà il corteo che, dopo aver percorso via Indipendenza, terminerà in piazza Maggiore per gli interventi finali.

Il sindaco di Bologna e della Città metropolitana Matteo Lepore parteciperà domani al corteo promosso da Cgil e Uil; accanto a lui si sta organizzando una delegazione di tutti i Sindaci dell’area metropolitana bolognese. Le istituzioni locali vogliono così dare una dimostrazione di unità nella vicinanza ai lavoratori colpiti e alle loro famiglie, aderendo allo contempo alla richiesta di fermare le morti sul lavoro da parte dei sindacati.

Questa mattina intanto il Capo di Gabinetto della Città metropolitana con delega al Lavoro Sergio Lo Giudice e l’assessore del Comune Massimo Bugani hanno partecipato al presidio promosso dalla Cisl sotto la sede dell’Enel.

“Invito i bolognesi ad aderire ai presidi e alle manifestazioni dei sindacati di queste ore – dichiara il sindaco Lepore – in particolare invito tutte e tutti a partecipare domani al corteo che partirà da Piazza XX Settembre, con concentramento alle 9. Abbiamo bisogno di una grande manifestazione per dire basta alle morti sul lavoro e stare accanto ai colleghi e ai familiari delle vittime, ai feriti a quanti oggi sono nell’angoscia per i dispersi. Dobbiamo esserci domani”.