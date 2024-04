Sabato 13 e domenica 14 aprile 2024, a Fabbrico, la 36ª edizione di Idea Verde. Mostra mercato di frutti, fiori, ortaggi e sementi. Mostra di mezzi agricoli d’epoca e Mercatino dell’artigianato e degli hobbisti.

Si potranno gusterete prelibatezze gastronomiche e prodotti tipici, accompagnati da piacevoli note musicali. Per i più piccoli e non solo, ci saranno animazioni, giochi, incontri e laboratori che renderanno l’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.