“Il Movimento 5 Stelle di Sassuolo, dopo un lungo e proficuo lavoro con attivisti, il coordinamento provinciale e regionale, è lieto di presentare la propria lista in vista delle elezioni amministrative di giugno” – spiega una nota.

“Durante l’ultimo anno, abbiamo condotto una serie di incontri partecipativi con i gruppi M5S di Fiorano, Formigine e Maranello, con l’obiettivo di condividere tematiche e problemi comuni del comprensorio ceramico. In questo contesto, il M5S di Sassuolo ha delineato una visione ambiziosa per la nostra città.

Vogliamo una Sassuolo dove le persone si sentano parte di una comunità solidale, informata e responsabile. Un’amministrazione trasparente che comunichi con chiarezza le proprie scelte, coinvolgendo attivamente i cittadini. Un luogo dove i servizi offerti siano migliorati per favorire l’inclusione di tutti i residenti. Vogliamo affrontare con determinazione i problemi legati al traffico e alla qualità dell’aria, e riqualificare le aree dismesse per creare spazi di aggregazione, integrazione e cultura.

Durante le nostre consultazioni, abbiamo trovato una forte convergenza con altre forze politiche di Sassuolo che condividono una visione progressista per il futuro della città. Su questioni cruciali come mobilità, urbanistica, ambiente e servizi sociali, abbiamo iniziato a lavorare sinergicamente alla stesura di un programma comune.

La decisione di convergere su Matteo Mesini come candidato sindaco ha segnato un passo significativo nel dialogo. Mesini, sindaco di tutta la coalizione, incarna il cambiamento che vogliamo per Sassuolo: giovane, ma con esperienza politica e una visione innovativa in piena sintonia con il nostro programma. Vogliamo una Sassuolo che non sia solo la capitale della ceramica, ma anche un luogo di comunità e appartenenza per tutti i suoi cittadini.

Il Movimento 5 Stelle di Sassuolo – conclude la nota – sostiene con convinzione questo progetto e si impegna a contribuire con competenza, passione e coerenza ai nostri valori fondamentali di trasparenza, partecipazione, tutela della persona e dell’ambiente”.