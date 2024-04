A seguito della strage sul lavoro nella centrale Enel Bargi nel bacino di Suviana nell’Appennino bolognese, Cgil e Uil hanno deciso lo sciopero generale in Emilia Romagna per la giornata di domani giovedì 11 aprile, di tutti i settori privati e pubblici, estendendo da 4 a 8 ore l’astensione dal lavoro.

Sono confermati a Modena i due presidi territoriali: la mattina dalle ore 8 alle 12 davanti al cantiere Esselunga (angolo via Fanti/via Montessori c/o rotatoria Porta Nord stazione treni), e il pomeriggio davanti alle aziende metalmeccaniche di via Emilia Ovest con corteo in partenza alle ore 13 (concentramento via Emilia Ovest/angolo via Sallustio tra Comet e Bingo Globo).