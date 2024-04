Si chiude domani – con l’arrivo di un caro, e di lunga data, amico di Noicontrolemafie, il magistrato Nicola Gratteri – la tredicesima edizione di Noicontrolemafie, il Festival della legalità promosso dalla Provincia di Reggio Emilia insieme a 29 Comuni e alla Regione Emilia-Romagna, con la direzione scientifica di Antonio Nicaso.

Il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sarà domani mattina, venerdì (ore 9.30) al centro Malaguzzi dove interverrà insieme al generale Teo Luzi, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, sul tema “Le mafie nell’era digitale: riflessioni sullo stato dell’arte”. La mattinata sarà aperta dai saluti del presidente della Provincia, Giorgio Zanni, del capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Giammaria Manghi, del prefetto Maria Rita Cocciufa e del procuratore della Repubblica di Reggio Emilia Calogero Gaetano Paci.

Sempre domani Gratteri – insieme ad Antonio Nicaso – parlerà poi di “Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta” dapprima al Palazzo Baroni (l’ex seminario di Reggio, ore 17) e in serata all’oratorio San Giovanni Bosco di Castellarano (ore 21). I due appuntamenti saranno condotti dai giornalisti Tiziano Soresina e Alessandra Codeluppi.

L’incontro con Gratteri del pomeriggio in città sarà preceduto alle 15.30 – sempre all’ex seminario in viale Timavo – dal convegno copromosso con il Comune di Quattro Castella e l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia sul tema “Le mani della criminalità sulle filiere produttive”. Dopo i saluti del consigliere provinciale delegato Nico Giberti e della vicepresidente con delega alla legalità dell’Ordine dei commercialisti, Paola Pizzetti, insieme a Nicaso interverranno Paolo Pinotti della Bocconi, direttore dell’Unità di Ricerca Clean per l’analisi economica della criminalità presso il Centro Baffi, e Nicola Pecchiari, commercialista e revisore contabile, adjunct professor presso il Dipartimento di Accounting dell’Università Bocconi.

A questa XIII edizione di Noicontrolemafie promossa dalla Provincia, oltre alla Regione Emilia-Romagna, hanno aderito 29 Comuni: Albinea, Bagnolo, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo Monti, Cavriago, Correggio, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Rubiera, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Ventasso, Viano e Villa Minozzo.

Numerosi e fondamentali, come sempre, anche i partner che hanno collaborato: dalla Corte Ospitale e Caracò per la parte organizzativa e quella educational, a Prefettura, Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia, Confcooperative, Consorzio Oscar Romero, cooperativa L’Ovile e Fondazione Sindéresi.