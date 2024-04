Un fiore all’occhiello della società non solo per l’altissimo tasso tecnico delle squadre che calcano il Giuseppe Ferrari di Modena ma soprattutto perché è una giornata che si trasforma da sempre in un momento d’incontro e confronto tra atleti di realtà completamente diverse in giornate di grande sport all’insegna del fair play.

Ancora una volta il Monari Test Match:

Coinvolge Enti e aziende del territorio che hanno deciso di sostenere questa manifestazione collaborando alla buona riuscita di questa evento. A sostenere l’iniziativa c’è inanzitutto il Comune di Modena che ha concesso il patrocinio all’evento riconoscendone la grande valenza sportiva e sociale, oltre ad alcune importanti aziende del nostro territorio tra cui il Consorzio Gran Terre che dispenserà merende, fatte di prodotti del nostro territorio, agli atleti; il Gruppo Panini (leader mondiale nel settore delle figurine adesive e delle cards) che donerà gadget agli atleti; Tutto Per il Calcio e il Volley che donerà materiale tecnico per lo svolgimento della manifestazione, Salumificio Ferrari e Maletti 1867 che forniranno salumi della tradizione del territorio, Tradizioni e Sapori che donerà tigelle per lo stand gastronomico, Frisia Modena che donerà l’acqua per le squadre, e Confcommercio – Opera – Fideuram che sponsorizzano la manifestazione. Gioca per un importante obiettivo benefico. Nelle quattro domeniche del Torneo saranno presenti i volontari di Aseop Modena (14/4), Croce Rossa Italiana (21/4), AIL Modena (28/4), LILT Modena (12/5) con un loro stand dedicato alla raccolta fondi ed alla promozione delle loro attività di sostegno al territorio. Perché l’importanza del binomio sport – beneficenza è da sempre un valore ricercato dalla nostra società. A sostenere gli enti ci sarà ovviamente anche la Monari Nasi che donerà il proprio contributo.

Il Giuseppe Ferrari sarà quindi calcato da squadre blasonate e da centinaia di bambini. Le squadre della Monari Nasi giocheranno “fuori età” con bambini di un anno più grandi in ogni categoria così da rendere la loro esperienza veramente formativa.

Le date del Torneo sono le seguenti:

DOMENICA 14/4-categoria 2012(Prof 2013)-a 7 giocatori;

DOMENICA 21/4-categoria 2011(Prof 2012)-a 9 giocatori;

DOMENICA 28/4-categoria 2013(Prof 2014)-a 7 giocatori;

DOMENICA 12/5-categoria 2014(Prof 2015)-a 5 giocatori;

Le squadre presenti quest’anno alla quinta edizione del Monari Test Match:

Monari Nasi, Accademia Rimini, UC Dea Rimini, Arzignano Calcio, Bologna Fc 1909, Empoli Fc, Hellas Verona, Modena Fc, Padova Calcio, Academy Pro Sesto 1913, Ac Renate, Sassuolo Calcio, Spal Ferrara, Sud Tirol Fc, Ac Trento, Virtus Verona, Vis Pesaro 1898, Lr Vicenza.