La terza edizione della mostra “Dire l’indicibile – Viaggio nella meccanica quantistica” – prodotta e organizzata dal Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (FIM) di Unimore – apre a Modena, dal 13 al 25 aprile, presso AGO – Future Education Modena (Largo Porta Sant’Agostino, 228).

La mostra “Dire l’indicibile – viaggio nella meccanica quantistica” fa parte del progetto Italian Quantum Weeks, che coinvolge sedi universitarie e enti di ricerca in tutta Italia in attività di divulgazione della fisica e delle tecnologie quantistiche. La mostra è aperta a tutti e prevede visite guidate che accompagnano i non esperti alla scoperta delle leggi e dei fenomeni che regolano il modo quantistico, sfruttando analogie, simulazioni e attività che coinvolgono direttamente i visitatori.

Le visite guidate sono gratuite e sono svolte da studentesse e studenti della scuola di dottorato in Fisica e Nanoscienze di Unimore. Si richiede la prenotazione per scuole e gruppi nei giorni feriali, mentre la mostra è aperta anche a singoli e piccoli gruppi (con o senza prenotazione) nei pomeriggi dei prefestivi (sabato 13 e 20 aprile – dalle 14 alle 18), e nei festivi (14, 21 e 25 aprile) dalle 10.00 alle 18.00.

“Computer quantistici, protocolli crittografici sicuri e metodi di misura ultra precisi sono alcune delle possibili applicazioni dalle tecnologie quantistiche. Saranno i nostri studenti e studentesse della scuola di dottorato in fisica, futuri professionisti esperti di tecnologie quantistiche, a guidare i visitatori della mostra alla scoperta delle meraviglie della fisica quantistica. Nel progettare la mostra, il nostro sforzo è stato di sfruttare analogie, simulazioni e giochi, per illustrare nel modo più semplice possibile le leggi e i fenomeni che regolano il mondo quantistico. La mostra è quindi adatta a chiunque sia interessato a capire cosa si intende quando si parla di seconda rivoluzione quantistica” – ha commentato la Prof.ssa Valentina De Renzi del FIM di Unimore, organizzatrice dell’evento.

Le Italian Quantum Weeks sono caratterizzate da eventi di divulgazione della fisica e delle tecnologie quantistiche organizzati su tutto il territorio nazionale, programmati in presenza e on-line e dedicati a un pubblico di tutte le età. Le Italian Quantum Weeks vengono promosse da un’ampia rete di scienziati, ingegneri, divulgatori ed educatori italiani, in occasione del World Quantum Day, che ricorre il 14 aprile.

Per informazioni e prenotazioni visitare il sito www.iqw.unimore.it o scrivere a: iqw2024@unimore.it.