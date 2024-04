Sconfitta casalinga per i ragazzi di Emiliano Bigica contro la capolista Inter di mister Chivu. Allo stadio Ricci di Sassuolo, si giocata la 29ma giornata di campionato Primavera 1 con il risultato a fine gara di 3 a 0 a favore degli ospiti.

In un primo tempo decisamente ad alta intensità è stata l’ala neroazzurra Daniele Quieto ad aprire le marcature al 38’, sfruttando al meglio un azione condotta assieme al compagno Motta.

La seconda rete, sempre a firma di Quieto, è arrivata nella ripresa al minuto 57 e quasi allo scadere del secondo tempo regolamentare è arrivato il definitivo 3 – 0 a favore degli ospiti.

L’occasione per la terza rete è nata da una azione solitaria di Miconi dalla trequarti e dalla sua successiva conclusione di sinistro che ha battuto Theiner.

La classifica ora vede il Sassuolo al quinto posto con 45 punti mentre l’Inter consolida il suo vantaggio alla testa del campionato. Il prossimo impegno per i ragazzi in neroverde è fissato per Sabato 20 Aprile contro un altro osso duro, la Roma di Federico.