Con la convocazione dei nuovi Tavoli di lavoro la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) per i Parchi dell’Emilia Centrale riprende il suo cammino. Quest’anno infatti è previsto il percorso di rinnovo della certificazione per il quinquennio 2025-2029 e, oltre a ciò, è in fase di avvio la Fase 3 della Carta, che prevede la costruzione di itinerari di più giorni nei territori delle Aree protette dell’Emilia Centrale e la certificazione dei tour operator locali.

Con questi temi all’ordine del giorno i prossimi 16, 17 e 18 aprile si svolgerà un primo giro di Tavoli di lavoro sul territorio, con il seguente calendario:

martedì 16 aprile, alle ore 15 a Fanano (Sala riunioni “Centro Bortolotti”);

mercoledì 17 aprile, alle ore 10 a Pievepelago (Sala consiliare comunale) e alle ore 15 a Guiglia (Centro Parco “Il Fontanazzo”);

giovedì 18 aprile, alle ore 10 a Canossa (Teatro comunale) e alle ore 15 a Rubiera (Sala Sassi della Corte Ospitale).

Ai Tavoli di lavoro sono invitate le Amministrazioni comunali del territorio e tutti gli operatori turistici (in particolare strutture ricettive e guide ambientali/turistiche) che hanno già partecipato alle precedenti fasi della CETS, ma anche quelle imprese interessate a partecipare per la prima volta. I cinque appuntamenti saranno l’occasione per migliorare la collaborazione fra Comuni, imprese ed Ente Parchi e coinvolgere maggiormente le comunità del territorio. Dopo i primi 5 anni della CETS è infatti questo il momento di fare un bilancio di quanto fatto e di quanto è rimasto incompiuto, per ripensare nuovi obiettivi e nuove azioni da inserire nel Piano CETS, con l’obiettivo di allargare la partecipazione e condividere strategie e iniziative.

E’ gradita una conferma della propria partecipazione via mail a: giovanni.savini@parchiemiliacentrale.it. Info: tel. 059 795721 – 320 7985991.