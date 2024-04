Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, lo svincolo 4 bis sarà chiuso in entrata verso San Lazzaro/A14 e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Emila Ponente, via Prati di Caprara, viale Sabena, via Manzi, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame; per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Emila Ponente, via Ducati, viale De Gasperi, viale Togliatti, via Prati di Caprara, viale Sabena, via Manzi, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 aprile, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio o di Altedo.