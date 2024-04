Nuvolosità variabile di tipo alto e stratificato, salvo addensamenti in serata sul settore occidentale. Temperature minime in lieve aumento comprese tra 13 e 16 gradi; massime comprese tra 23 e 26 gradi, in lieve flessione sulle province occidentali, in aumento sul settore orientale. Venti provenienti da sud-ovest, deboli-moderati in pianura, forti sui rilievi. Mare inizialmente poco mosso, tendente a divenire mosso in serata.

(Arpae)