Officine aperte e passeggiate con narrazioni storiche sui luoghi del Mito Ferrari: nella seconda edizione della Italian Motor Week a Maranello sono in programma eventi gratuiti per gli appassionati dei motori. Fino al 20 aprile è possibile visitare alcune aziende maranellesi del settore automotive specializzate nel restauro di auto d’epoca e sportive: un’occasione per conoscere il lavoro degli artigiani dei motori, proposta in collaborazione con il Consorzio Maranello Terra del Mito.

Dal 19 al 21 aprile sarà possibile partecipare alle passeggiate in città, accompagnati dalle narrazioni storiche, sui luoghi di Enzo Ferrari, per 50 partecipanti massimo e della durata di 1 ora e 20 minuti. Sono in programma venerdì 19 aprile alle 9.30 in italiano e alle 15 in italiano e inglese, sabato 20 alle 9:30 in italiano e domenica 21 alle 9.30 in italiano e inglese. La partenza è allo IAT, ufficio di informazione turistica presso il Museo Ferrari, con arrivo in Piazza Libertà, dove sarà possibile anche partecipare a una degustazione di Aceto Balsamico Tradizionale nell’atrio del Municipio, a cura del Comitato Maranello Tipico. Un trekking urbano sui luoghi del Mito Ferrari, proposto da Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti, per raccontare la storia del rapporto tra l’industria Ferrari e la città di Maranello. I trekking toccheranno l’ingresso storico della fabbrica Ferrari, la scuola professionale voluta da Enzo Ferrari, il Museo Ferrari e il centro di Maranello per concludere la narrazione storica sulla continuità del legame tra la Ferrari e Maranello. Le visite alle officine e le passeggiate sono gratuite e su prenotazione, sul sito www.vivaraviaggi.it/maranelloplus.html. Per informazioni: IAT tel. 0536 073036, info@maranelloplus.com.