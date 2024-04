Per permettere il varo della seconda campata del nuovo Viadotto di Rastignano, opera cardine dei lavori del Lotto 2 del Nodo di Rastignano, finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-FSC 2014-2020, nelle notti del 17 e 18 aprile, via Andrea Costa nel comune di Pianoro sarà chiusa tra il civico 2A e il civico 24.

La strada sarà chiusa in particolare dalle ore 21 di mercoledì 17 aprile alle ore 6 di giovedì 18 aprile, e dalle ore 21 di giovedì 18 aprile alle ore 6 di venerdì 19 aprile. Se le operazioni di varo renderanno necessarie ulteriori chiusure saranno comunicate in seguito.

Di seguito le deviazioni previste:

in direzione Bologna: via Valle Verde, via Buozzi, via Madre Teresa di Calcutta per reimmettersi nella rotatoria del Dazio, mentre per il traffico pesante via Lelli, via della Fornace, via Marzabotto, via del Cappello, via Buozzi, via Madre Teresa di Calcutta per reimmettersi nella rotatoria del Dazio;

in direzione Pianoro: dalla rotatoria del Dazio per via Madre Teresa di Calcutta, via Buozzi, via Valle Verde per reimmettersi in via Andrea Costa, mentre per il traffico pesante da via Valle verde si proseguirà per via del Cappello, via Marzabotto, via Fornace, via Lelli per reimmettersi in via Andrea Costa.