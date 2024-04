Partiranno domani, mercoledì 17 aprile, i primi lavori di segnaletica orizzontale e verticale per potenziare la sosta residenziale nella zona Mengoli-Laura Bassi raccogliendo così alcune delle proposte dei cittadini residenti nella zona.

Al termine dell’intervento i posti in più riservati ai residenti saranno circa 200. Mentre saranno 45 i posti auto trasformati da sosta ordinaria a sosta a rapida rotazione (che dalle 18 alle 9 diventano a disposizione gratuitamente per tutti, residenti compresi).

Queste le strade coinvolte nel dettaglio:

Zona Mengoli – Quartiere San Vitale

Nuova sosta per residenti

Largo Molina: 70 posti auto centrali, trasformazione da sosta libera a strisce bianche per soli residenti Zona L h24;

via Vizzani (parte del tratto tra via Azzurra e via dell’Arcobaleno), trasformazione da sosta libera a strisce bianche per soli residenti Zona L h24;

via Mengoli – lato pari: 12 posti auto per residenti zona L h24: trasformazione da strisce blu a strisce bianche per soli residenti Zona L h24;

via Vela – lato dispari: 14 posti auto per residenti zona L h24, trasformazione da strisce blu a strisce bianche per soli residenti Zona L h24.

Nuova sosta a rapida rotazione

via Mengoli, di fronte al Poliambulatorio AUSL: trasformazione di 13 posti auto da sosta ordinaria a sosta a rapida rotazione.

Zona Laura Bassi – Quartiere Santo Stefano

Nuova sosta per residenti

via Albini – lato dispari: 30 posti auto per residenti zona M h24, trasformazione da strisce blu a strisce bianche per soli residenti Zona M h24;

via Silvagni – lato pari: 46 posti auto per residenti zona M h24, trasformazione da strisce blu a strisce bianche per soli residenti Zona M h24;

via Gardini – lato pari: 12 posti auto per residenti zona M h24, trasformazione da strisce blu a strisce bianche per soli residenti Zona M h24;

vie Sarti, Giordani, Monari, Francioni, Busi: istituzione di sosta per soli residenti Zona M h24 (istituzione di zone residenziali).

Nuova sosta a rapida rotazione

via Mezzofanti (tratto tra Silvagni/Laura Bassi) e via Dagnini (tratto tra Ruggi e Mezzofanti) trasformazione di 32 posti auto da sosta ordinaria a sosta a rapida rotazione.

Ricordiamo che la sosta a rapida rotazione vale dalle 9 alle 18 (durante tale fascia oraria la sosta è sempre a pagamento, non valgono gli abbonamenti alla sosta, né la gratuità per i residenti) mentre al di fuori della fascia oraria di pagamento, cioè dalle 18 alle 9, la sosta è gratuita e libera per tutti.

I tempi

Nella giornata di domani si realizzerà la segnaletica orizzontale nelle seguenti strade: via Gardini, via Albini e via Silvagni nel Quartiere Santo Stefano. Mentre il giorno successivo verrà installata la segnaletica verticale.

Venerdì 19 verrà invece aggiornata la segnaletica verticale nelle vie Sarti, Giordani, Monari, Francioni, Busi e Mezzofanti.

La settimana successiva, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, si continuerà nel Quartiere San Vitale-San Donato, con l’esecuzione della segnaletica orizzontale in via Mengoli, via Vela e via Vizzani e all’installazione della segnaletica verticale nei giorni immediatamente successivi.