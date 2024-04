I carabinieri della tenenza di Scandiano, congiuntamente ai colleghi del nucleo cinofili di Bologna, hanno eseguito ieri mattina controlli preventivi nelle scuole superiori del comune. Un’attività quella svolta dai carabinieri di Scandiano, d’intesa con la dirigenza scolastica degli istituti interessati, che ha avuto una duplice finalità: da un lato quella di svolgere una mirata attività finalizzata a contrastare eventuali condotte illecite correlate all’uso di stupefacenti, e dall’altra quella di portare a conoscenza degli studenti i compiti dei carabinieri, delle attività svolte e in particolare sensibilizzarli sull’importanza delle finalità di tali controlli.

In sintesi, quelli dei carabinieri hanno voluto essere controlli svolti con il fine di avvicinare gli studenti all’importanza di avere una visione propositiva di tali attività, nell’interesse degli stessi studenti. Nel loro compito i militari sono stati accompagnati dalle unità cinofile del nucleo Cinofili di Bologna. I militari dell’Arma hanno “fiutato” prima le principali fermate degli autobus in prossimità degli istituti, poi i dintorni dei plessi scolastici interessati alle attività e quindi gli interni degli istituti. Le aule sono state setacciate una a una, controllate anche la palestra, i bagni e altre parti comuni.

Analoghe operazioni, con il fine di far avvicinare il mondo studentesco ai carabinieri, proseguiranno nelle prossime settimane in altri istituti della città e della provincia per fare un fronte comune carabinieri–studenti contro una piaga, quale quella del consumo di stupefacenti, che purtroppo non esclude il mondo delle scuole.