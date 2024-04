Nel primo pomeriggio di martedì 16 aprile, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia procedeva ad effettuare un controllo nei confronti di 4 soggetti stranieri all’interno del parco del Popolo.

Durante le attività di identificazione, uno dei quattro soggetti, un 19enne di origine tunisina, senza fissa dimora, spontaneamente consegnava agli operatori due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 22 grammi.

Vista l’assenza di documenti da parte del ragazzo, gli operatori lo accompagnavano in Questura per completare le consuete attività di identificazione. Durante le stesse, all’interno del portafoglio, gli agenti trovavano diverse banconote di piccolo taglio per una somma complessiva pari a 160 euro.

Sulla base di quanto accaduto e al termine degli opportuni accertamenti di rito, il 19enne è stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio mentre l’hashish è stato posto sotto sequestro.