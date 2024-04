A Exposanità 2024, partecipano le maggiori istituzioni sanitarie e i maggiori professionisti della salute, nazionali e internazionali, che condividono esperienze, soluzioni e proposte per avere servizi sanitari e sociosanitari eccellenti e valorizzare al massimo le competenze di chi cura.

Il personale dell’Ufficio Sanitario Provinciale, presente con uno stand appositamente allestito, illustra le attività e le risorse del Servizio Sanitario della Polizia di Stato, con l’obiettivo di #esserci sempre, per tutelare la salute e il benessere psicologico del personale della Polizia di Stato.

Nello stand è presente materiale fotografico inerente le principali attività svolte dai medici della Polizia di Stato, con particolare riferimento all’attività assistenziale, di medicina legale, di medicina del lavoro e di prevenzione del disagio psicologico del personale.

Sono presenti gli istruttori BLSD che illustrano ai visitatori le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno con l’ausilio dei kit di primo soccorso, i DAE e i manichini forniti dalla Direzione Centrale di Sanità.

Infine, i medici e gli infermieri dalla Polizia di Stato, analizzano il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive, in collaborazione con la Polizia Stradale, mostrando al pubblico la strumentazione utilizzata in strada per la verifica dell’assunzione di sostanze psicoattive da parte dei conducenti.

Ieri mattina anche il Questore Antonio Sbordone si è recato presso lo stand, nel giorno dell’inaugurazione, facendo visita ai medici ed infermieri della Polizia e visitando gli altri stand presenti.