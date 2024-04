Il weekend del festival Crossroads al Teatro Comunale di Dozza (BO) si completa, domenica 21 aprile alle ore 21, con il concerto del trio della pianista e cantante Silvia Valtieri, con Nicola Govoni al contrabbasso e Giacomo Ganzerli alla batteria.

Pianista, polistrumentista, cantante, di formazione classica poi convertita al jazz, la romagnola Silvia Valtieri è un’improvvisatrice nella musica e nella vita. Ha collaborato con John de Leo (nella Grande Abarasse Orchestra, della quale è stata anche arrangiatrice), Dimitri Sillato, Piero Bittolo Bon, Beppe Scardino, l’Orchestra Corelli, la Venezze Big Band (con la quale ha avuto modo di accompagnare ospiti d’eccezione come Enrico Rava e Mike Stern). Suona inoltre con varie compagnie di teatro di improvvisazione.

Amenità (2023), il primo disco del Silvia Valtieri Trio, è dedicato a Dave Frishberg: un omaggio decisamente lontano dalle ripetute dediche ai grandi del jazz. Frishberg, pianista, compositore e paroliere, ha trascorso gli anni Sessanta a New York suonando con Ben Webster, Gene Krupa, Al Cohn e Zoot Sims, Betty Carter e altri nomi da antologia. Frishberg era anche un cantante dallo stile molto personale. Le sue canzoni si rifacevano alla tradizione Tin Pan Alley, con liriche sempre ironiche, argute, a tratti comiche. Per quanto poco conosciuto in Italia, alcune delle sue canzoni sono state interpretate e incise da artisti come Blossom Dearie, Rosemary Clooney, Shirley Horn, Anita O’Day, Mel Tormé…

Rodato dal vivo, il progetto si è via via perfezionato: dopo avere proposto le canzoni nella loro veste originale, la Valtieri ha iniziato a tradurre in italiano i testi di Frishberg, la cui chiara comprensione è fondamentale per apprezzarli appieno. Nella scaletta si sono poi aggiunti alcuni brani originali della Valtieri, caratterizzati da uno stile in linea con l’estetica del compositore americano.

Crossroads 2024 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Dozza. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 13.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite: Teatro Comunale, Via XX Settembre 51. – Biglietteria serale dalle ore 19:30: tel. 338 2273423. Informazioni e prenotazioni: Jazz Network tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it. Prevendite on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.