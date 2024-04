Le elezioni europee in programma sabato 8 e domenica 9 giugno, avranno una novità rilevante: studentesse e studenti fuori sede potranno infatti per la prima volta votare nella città in cui studiano, sia quelli residenti a Bologna che intendano votare nella città in cui frequentano l’Università o altro corso formativo, sia quelli residenti in altre città che studiano nella nostra città e scelgano di votare a Bologna.

In vista di questo importante appuntamento il Comune di Bologna ha predisposto una pagina informativa sul proprio sito con tutte le informazioni.

Le studentesse e gli studenti residenti a Bologna, potranno richiedere di votare nella città in cui stanno attualmente studiando tramite la presentazione di un’apposita domanda da far pervenire all’Ufficio Elettorale. Questo può avvenire con due modalità:

attraverso la compilazione di un modulo on line con accesso tramite SPID o CIE

attraverso la consegna cartacea allo sportello dedicato aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 presso la portineria dei Servizi Demografici e il sabato, sempre dalle 9 alle 12 presso l’URP di Piazza Maggiore.

Gli studenti e le studentesse interessati dovranno presentare la domanda entro domenica 5 maggio, ma avranno la possibilità, fino al 15 maggio, di revocarla sempre con la duplice modalità (modulo on line o consegna di dichiarazione cartacea).

Ricevute le domande, l’Ufficio Elettorale verificherà il possesso del diritto di elettorato attivo e comunicherà i nominativi ai Comuni di temporaneo domicilio presso i quali le studentesse e gli studenti bolognesi si recheranno a votare.

Per quanto riguarda invece le studentesse e gli studenti che studiano nella nostra città e chiederanno di esercitare il diritto di voto a Bologna, essendo un numero potenzialmente molto elevato, è stato elaborato un modulo on line che si chiede (in maniera facoltativa) di compilare e trasmettere all’Ufficio Elettorale per anticipare la scelta e consentire l’organizzazione nel miglior modo possibile dei seggi elettorali e la trasmissione (al loro indirizzo di posta elettronica) dell’attestazione di ammissione al voto. Questo consentirà di iniziare a organizzare le diverse attività, in attesa di ricevere gli elenchi ufficiali delle elettrici e degli elettori da parte dei singoli Comuni di residenza.

Per agevolare la comunicazione è stata istituita una casella di posta elettronica dedicata: votofuorisede@comune.bologna.it

Inoltre, verrà richiesto ai principali Comuni italiani l’elenco dei loro residenti che hanno chiesto di votare a Bologna per consentire successivamente un caricamento dei dati nel programma gestionale più agevole e veloce.

Le studentesse e gli studenti fuori sede eserciteranno il diritto di voto a Bologna con le seguenti modalità:

gli studenti e le studentesse che hanno il proprio temporaneo domicilio a Bologna e sono residenti in un Comune appartenente alla nostra stessa circoscrizione elettorale Nord Orientale (che comprende, oltre all’Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) voteranno nei seggi ordinari della nostra città tenuto conto dell’indirizzo del domicilio (ogni studente o studentessa che ha presentato domanda riceverà entro il 4 giugno, al suo indirizzo di posta elettronica, l’attestazione di ammissione al voto che indica anche il seggio elettorale presso cui votare).

gli studenti e le studentesse che hanno il proprio temporaneo domicilio a Bologna o in un altro Comune della nostra Regione e sono residenti in un Comune appartenente a una circoscrizione elettorale diversa dalla nostra voteranno presso il comune capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio presso sezioni elettorali speciali. Nel caso dell'Emilia-Romagna a Bologna saranno organizzati uno o più seggi speciali dedicati a ogni singola circoscrizione elettorale (Nord occidentale, Centrale, Meridionale e insulare) per agevolare i lavori dei componenti dei seggi.

Il Comune definirà il numero di seggi speciali da istituire dopo il 20 maggio, quando avrà ricevuto tutte le comunicazioni ufficiali da parte degli altri Comuni e successivamente, entro il 4 giugno, trasmetterà a ogni studente e studentessa l’attestazione di ammissione al voto con l‘indicazione del seggio speciale presso il quale potrà votare. L’informazione sulla dislocazione dei seggi speciali sarà pubblicata anche su Iperbole.

I seggi speciali verranno prevalentemente istituiti nei plessi scolastici il più possibile vicino al centro storico e/o alla stazione ferroviaria per agevolare le persone provenienti da tutta la Regione e che, si ipotizza, utilizzeranno prevalentemente il treno per raggiungere Bologna.

Per quanto riguarda i componenti dei seggi speciali è previsto il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze giuridiche che hanno frequentato il seminario in tema di “Diritti di Cittadinanza in materia elettorale” realizzato nel periodo febbraio – marzo 2024. Queste studentesse e questi studenti hanno partecipato anche a una simulazione dello spoglio delle schede elettorali relative alle elezioni europee e hanno acquisito una preparazione di base a garanzia della qualità del lavoro che saranno chiamati a svolgere.