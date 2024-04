Il progetto “Racchette in Classe” è promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e in particolare ha lo scopo di avvicinare al tennis i bambini e reclutare – anche grazie a borse di studio – i giovanissimi più portati. Per l’edizione 2024 lo Sporting Club Sassuolo, che già da parecchi anni sostiene questa iniziativa nelle scuole elementari della città, ha aderito a “Racchette in Classe Kids” per le scuole primarie di Carducci e Don Gnocchi.

Il progetto, in particolare, prevede 6 lezioni in ambito curriculare presso le palestre del proprio istituto comprensivo e ciascuna scuola ha aderito con tutte le classi, facendo lezione da gennaio a marzo, al mattino con la preparatrice fisica dello Sporting, Giulia Casini. Le ultime due lezioni poi propongono dei contest: una sorta di attività di gara e confronto, soprattutto in termini di destrezza motoria, relativi alle diverse discipline sportive. Da segnalare che per i circoli che aderiscono al progetto la Federazione Italiana Tennis e Padel regala kit didattici di materiale sportivo: reti, racchette, palline e altri sussidi, utili per svolgere l’attività all’interno delle palestre e da mettere a disposizione di tutti i bambini.

Al termine delle lezioni scolastiche, grazie anche al Comune di Sassuolo che ha messo a disposizione i mezzi pubblici, quattro classi delle Scuole Carducci hanno potuto partecipare venerdì 19 aprile a una giornata finale presso lo Sporting Club Sassuolo, una mattina su veri campi da tennis per imparare a giocare divertendosi. L’iniziativa è stata molto apprezzata da tutti i bambini e le maestre che sono stati divisi in vari gruppi a tappe tra giochi di psicomotricità e sfide con racchette e palline, oltre a ricevere in premio il diario della FITP.