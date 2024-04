I Carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno salvato una ragazza che si voleva togliere la vita saltando dal ponte della Strada Provinciale 1 che sovrasta i binari della linea ferroviaria. Alla vista della giovane seduta sul parapetto e con le gambe nel vuoto, i Carabinieri hanno messo in sicurezza la zona, bloccando il traffico stradale e informando i responsabili della Rete Ferroviaria Italiana per allertare i macchinisti dei convogli in transito.

Successivamente, un Maresciallo dei Carabinieri, addestrato a valutare e gestire le situazioni di crisi, si è avvicinato alla ragazza che appariva confusa e intenzionata a buttarsi di sotto. A quel punto il militare, dopo aver tranquillizzato la giovane ed averci instaurato un dialogo finalizzato a farla desistere dal gesto estremo che aveva intenzione di compiere, a seguito di vicende passate che l’avevano fatta precipitare in uno stato depressivo, è riuscito a convincerla facendola allontanare dal parapetto e mettendola in sicurezza.

Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazza è stata trasportata in una struttura sanitaria per accertamenti.