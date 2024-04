Da oggi anche la scuola primaria Carducci ha il Pedibus. Proprio questa mattina hanno infatti debuttato cinque linee pedibus che hanno visto l’adesione di oltre 50 bambine e bambini, oltre a una quindicina di accompagnatrici e accompagnatori. Il convoglio, che ha raccolto durante il tragitto i partecipanti provenienti da vari punti della zona, si è diretto al punto di arrivo della scuola primaria Carducci in via Dante.

Con questa nuova attivazione, sono quasi 30 le scuole con pedibus o bicibus attivi in città, con circa 40 linee e oltre 450 bambine e bambini partecipanti.

Questi interventi, in coerenza con l’istituzione di Città 30, si integrano con gli altri progetti di messa in sicurezza delle strade, oltre ad interessare le piazze e strade scolastiche che stanno coinvolgendo diverse scuole e aree della città. La logica è quella di favorire la pedonalità e la ciclabilità, in particolare nei percorsi casa-scuola, sempre nell’ottica di fornire un servizio a tutti i cittadini.