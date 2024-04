A causa delle abbondanti precipitazioni piovose dei giorni scorsi, che hanno reso parzialmente impraticabile il parco di Villa Sorra e del tempo incerto previsto per la giornata di domani, l’evento “Le radici e le ali”, previsto per il pomeriggio di domani, giovedì 25 aprile, con l’esibizione di diversi artisti, verrà rimandato al prossimo 2 giugno.

Sono invece confermate le visite guidate al cantiere, alle ore 9.30, 10.45 e 12.00, per illustrare ai cittadini i lavori eseguiti nell’ultimo anno al compendio di Villa Sorra, così come le celebrazioni in programma dalle 9.45 in Piazza della Vittoria, a Castelfranco Emilia. Sempre in mattinata, alle ore 11.00, verrà presentato alla cittadinanza il rinnovato Giardino Gildo Guerzoni.