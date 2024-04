Si riunirà lunedì 29 aprile il consiglio comunale di Formigine presso le sale del castello di Piazza Calcagnini con inizio lavori a partire dalle 20.30.

Si tratta dell’ultima seduta della legislatura prima delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno e si esamineranno quattro proposte di delibera: l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 della Formigine Patrimonio srl, l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2023 (il bilancio consuntivo del Comune), la presa d’atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022/2025 e l’approvazione tariffe e agevolazioni TARI 2024. Come di consueto sarà disponibile la trasmissione in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.