I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno attuato, la scorsa notte, un servizio mirato alla prevenzione dei reati connessi alla violazione delle norme di guida dettate dal Codice della strada. Ciò, nell’ottica di evitare turbamenti di momenti di svago da condotte contrarie alle norme e suscettibili di provocare incidenti stradali con gravi conseguenze.

Muniti di etilometro, i militari hanno effettuato diversi posti di controllo alla circolazione stradale cittadina. Nello specifico contesto hanno fermato decine di utenti della strada sottoponendoli alla prova del tasso alcolemico.

Venivano così trovate positive due persone che, sottoposte al test, hanno evidenziato

dei parametri ben superiori a quelli imposti dalla legge, guidando dunque i loro veicoli in

palese stato di ebbrezza alcolica.

Per tale motivo entrambe, di età di 21 e 27 anni, venivano denunciate in stato di

libertà alla locale Procura della Repubblica con conseguente ritiro della patente di guida.

Una delle due veniva inoltre deferita all’Autorità Giudiziaria per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, poiché colta in possesso di una mazza della lunghezza di oltre 60 cm. La perquisizione veicolare consentiva ulteriormente di sequestrare circa 4 grammi di hascisc, con conseguente segnalazione amministrativa alla Prefettura di Modena.