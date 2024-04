Ieri, in occasione della manifestazione “Pratello R’esiste 2024”, sono stati 52 gli operatori di Polizia locale impiegati nei vari turni nell’arco della giornata. Oltre a loro, il Comune di Bologna ha operato, per le diverse attività, con 25 street tutor, 25 ausiliari di prossimità e circa 15 volontari di Protezione civile.

Il servizio di controllo della Polizia locale ha portato al sequestro di 47 bottiglie, 5 verbali per attività di somministrazione abusiva, 11 per mancato rispetto dell’orario di chiusura, 2 per occupazione di suolo pubblico non autorizzato, 13 a persone che urinavano per strada e 3 per violazione dell’articolo 15 del Regolamento di Polizia urbana, in materia di collaborazione degli esercizi commerciali per la tutela del decoro urbano.

Sono inoltre stati sanzionati 2 cantieri che non avevano delimitato correttamente l’area d’intervento per impedire l’accesso alle persone non autorizzate.

Infine sono stati rimossi 8 veicoli.

L’ordinanza emanata nei giorni scorsi prevedeva, per l’area di via del Pratello, la chiusura dei locali alle 20:30 con fine somministrazione alle 20, la chiusura degli esercizi di vicinato alle 19:30 e vietava la vendita per asporto di bevande alcoliche in lattine e contenitori di vetro.

Per il secondo anno, con effetti positivi, è stata delimitata piazza San Francesco, con la presenza di Polizia locale, street tutor e ausiliari di prossimità e volontari di protezione civile, operatori del 118, oltre ad un’autobotte di Hera per distribuzione di acqua potabile gratuita. Sulla piazza hanno funzionato correttamente le attività di presidio e il controllo ai varchi di accesso, anche oltre l’orario di fine manifestazione fino all’arrivo dei mezzi di Hera per la pulizia straordinaria. La presenza del vetro è stata ridotta durante la giornata offrendo la possibilità alle persone di versare le bevande in appositi bicchieri in materiale ecologico.

Era inoltre presente un’unità mobile di “Guida la notte-Beat project”, composta da 4 operatrici e operatori, per svolgere attività di prevenzione e riduzione dei rischi sul tema salute, in collaborazione con il 118.

Per quanto riguarda pulizia e rifiuti, erano in funzione 38 bagni chimici, 7 in più rispetto al 2023, di cui 10 in piazza San Francesco e 28 lungo via del Pratello.

Le attività di pulizia predisposte da Hera hanno richiesto un maggiore impegno rispetto all’attività ordinaria, con 2 spazzatrici, 4 idropulitrici e 8 operatori in più. Sono stati inoltre posizionati nella zona trenta cassonetti aggiuntivi per la raccolta di plastica e vetro. Non sono stati riscontrati danni a cassonetti o contenitori dei rifiuti.