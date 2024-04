Il 23 aprile il Comune di Albinea ha ritirato in Regione il “Floor Vectors of Memory”, una segnaletica della memoria europea, progettato dall’architetto Daniel Libeskind per la Fondazione Liberation Route Europe al fine di segnalare i luoghi legati alla Linea Gotica e alla progressiva avanzata degli Alleati.

Ad Albinea, e in particolare a villa Rossi e Villa Calvi, era stanziata la V° Sezione del comando generale tedesco in Italia.

La consegna, che coinvolto anche altri 29 comuni emiliano romagnoli tra cui anche Villa Minozzo e Gattatico, è avvenuta nella sala Polivalente “Guido Fanti” di viale Aldo Moro a Bologna.

I “Vectors of memory” sono stati pensati con l’idea di creare un monumento transfrontaliero di libertà, armonia e pace; una segnaletica che rispecchia in pieno la cultura architettonica di Libeskind. Come egli stesso ha dichiarato: “Questi segnavia sono una topografia della memoria. Funzionano come un punto nello spazio e nel tempo e collegano la storia della liberazione”. I dischetti in acciaio sono stati ideati di varie dimensioni. Albinea ha ricevuto il “Vector da terra” che fungerà da piccola targa che indicherà la direzione di un sentiero e potrà essere apposto vicino a monumenti pre-esistenti che si trovano sul “sentiero di memoria” o nelle sue vicinanze.

“Liberation Route Europe” è un itinerario culturale che collega persone, luoghi ed eventi nelle principali regioni che si trovano lungo l’asse seguito dalle Forze Alleate nel 1943-1945 e mira a ricordare la liberazione dall’occupazione nazifascista e a riflettere sulle conseguenze di lunga durata della guerra.