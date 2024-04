ROMA (ITALPRESS) – “Avere una difesa unica europea significa avere un esercito solo, una marina sola, un unico modello di formazione, un unico sistema di reclutamento, per fare tutto questo quanto tempo ci vuole? Noi abbiamo bisogno di velocità: abbiamo il modello Nato, questo è l’obiettivo. Il problema è che devi costruire un’Europa politica, una sola strategia, non esiste una politica estera europea univoca nemmeno nei confronti del Kosovo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, a Pescara. “Non riusciamo a superare queste divisione. Velocità e pragmatismo è il tema. Giornalmente sull’Ucraina cadono 10 mila tra bombe e proiettili e l’Ucraina risponde con meno di 2 mila, la guerra, purtroppo non è una equazione sentimentale, non la vince chi ha ragione o chi ha torto, è un’operazione matematica, chi ha più mezzi, più uomini. Non torneremo più a quello che era il mondo due anni fa, è cambiato un equilibrio che vedeva la centralità degli Stati Uniti”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –