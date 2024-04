Domenica 28 aprile in città si svolge la manifestazione “5.000 del Lupo”, gara podistica competitiva Fidal Nazionale in un circuito di 5 chilometri omologati organizzata da Lupo Sport per celebrare il quarantesimo compleanno della propria attività.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, in programma in via Giardini nel tratto tra viale Amendola e viale Corassori, con ritrovo alle 14 davanti al negozio Lupo sport, dalle 14 alle 18.30 sono previste alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, viene sospesa la circolazione stradale, escluso i veicoli di soccorso, e vietata la sosta lungo il percorso in via Giardini, nel tratto tra viale Amendola e viale Corassori, esclusi gli incroci, nella carreggiata con direzione viale Corassori. Anche il trasporto pubblico locale può subire variazioni di percorso che verranno comunicate sul sito dell’azienda del trasporto pubblico locale (www.setaweb.it, tel. 840000216).

La gara è riservata ad atleti Fidal, Runcard, Eps tesserati 2024 con iscrizioni anche il giorno stesso della gara (per informazioni tel. 334 9463385, email: info@luposport.com).