Oltre 50 appuntamenti in sei Comuni con il cuore pulsante al Teatro Astoria di Fiorano Modenese, 197 cortometraggi in concorso e migliaia di partecipanti attesi. E ancora: la partnership inedita a livello nazionale con l’Agenzia Spaziale Italiana, le oltre 20mila cartoline per l’assegnazione del Premio Città di Fiorano consegnate alle famiglie del Distretto Ceramico e una Academy che, giunta all’ottavo anno, ha toccato quota 12mila studenti coinvolti. Ennesimo Film Festival è pronto a tornare, per la sua nona edizione, più grande che mai. La kermesse durerà otto giorni, da domenica 28 aprile a domenica 5 maggio, e sarà ad ingresso libero e gratuito.

Oggi, a Maranello, lo street artist Hype Seba ha realizzato un murale con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Ferrari. Presso il Teatro Astoria di Fiorano Modenese è stato il turno, quattro ore più tardi, della 1B delle medie Leopardi, la classe vincitrice del progetto Incipit che ha girato, insieme al regista Nils Vanderwaeren, l’esordio del suo cortometraggio Grinta, vincitore, lo scorso anno, della categoria Fuorifuoco.

Domani, invece, domenica 28 aprile la stiva di una nave approda sul palco del Teatro Astoria, la magia del teatro, dove tutto è possibile. Una piccola installazione e gli oggetti di scena che diventano espedienti narrativi per evocare grandi racconti. Tutto rubato da Melville, per pochi minuti. Come se si fosse nella stiva di una baleniera. Una sorta di viaggio in mare a cura di Roberto Abbiati, che reinterpreta liberamente Moby Dick di Herman Melville regalando un’esperienza più unica che rara. La produzione è a cura del Teatro de Gli Incamminati.

Quattro le repliche (alle 16, 17, 18, 21) con la prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

www.eventbrite.it/e/biglietti-una-tazza-di-mare-in-tempesta-ennesimo-film-festival-1-856172283347