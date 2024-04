Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti lungo i rilievi occidentali dove saranno possibili brevi e sporadici piovaschi. Foschie nelle prime ore de mattino in diradamento nelle ore centrali della giornata. In tarda serata-notte formazione di foschie dense lungo la fascia costiera.

Temperature minime comprese tra 11 e 12 gradi; massime senza grosse variazioni di rilievo con valori compresi tra 18/19 gradi sulla costa e 20/21 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli e meridionali sui rilievi; deboli e orientali sulla pianura. Mare poco mosso.

(Arpae)