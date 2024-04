È ai nastri di partenza la sesta edizione del Festival Via Emilia la strada dei cantautori che si svolgerà a partire da giovedì 20 giugno per arrivare alla finalissima di sabato 20 luglio.

Il “Festival Via Emilia la strada dei Cantautori” è un progetto realizzato dall’Associazione Concertistica Carmina et Cantica, in collaborazione con i comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Lugo di Romagna, Maranello, Modena e Rubiera.

Dedicato ai cantautori e ai giovani cantautori emergenti – cantanti singoli, o in duo, o con una propria band musicale – il Festival “Via Emilia – La strada dei cantautori” offre ad artiste e artisti un palcoscenico per esprimere la propria musica. L’evento è organizzato in una serie di concerti-eliminatorie: eventi aperti al pubblico che si tengono nei mesi estivi del 2024, accompagnati da ospiti protagonisti della canzone d’autore e dello spettacolo.

Il progetto vuole promuovere la nuova generazione cantautorale quale prezioso patrimonio di continuità nella canzone italiana e rende omaggio ai cantautori che, con la loro musica e le loro indimenticabili canzoni, hanno creato la storia musicale del nostro Paese.

La giuria dell’edizione 2024 è composta dal Presidente Marco Barbieri, il Maestro Stefano Seghedoni, Pietro Pazzaglini, Silvia Cuoghi, Lorenzo Vivo Piccinini, Riccardo Boccolari. La Direzione artistica è di Beatrice Bianco. Con la partecipazione di Marco Barbieri e le sue interviste.