Sono di nuovo online, sul sito del Comune (www.comune.modena.it) le graduatorie d’immissione alle scuole d’infanzia (comunali, di Fondazione Cresciamo, statali e convenzionate) la cui pubblicazione era stata sospesa il 25 aprile a causa di un problema informatico che aveva determinato alcune incongruenze.

Dalle verifiche effettuate è emerso che per alcune posizioni il gestionale informatico, infatti, non aveva tenuto conto dell’ordine delle scelte in combinazione al punteggio. Le incongruenze sono state individuate ed eliminate ed è stata elaborata una nuova graduatoria che conferma la sostanza dei dati comunicati nei giorni scorsi e cioè che oltre il 90 per cento dei bimbi frequenterà la scuola indicata dalle famiglie come prima o come seconda scelta. Dopo l’aggiornamento, anzi, cresce la quota di chi avrà la scuola indicata come prima scelta passando dal 79 all’80 per cento.

Le domande presentate al Centro unico di iscrizione del Comune per l’anno educativo 2024/2025 relative a bambini residenti nel territorio comunale sono state 954 (l’anno precedente erano state 942) a cui si aggiungono 29 domande presentate da non residenti.

Per quelli a cui non è stato possibile assegnare la scuola sulla base delle scelte opzionate dai genitori in sede di domanda, in tutto 55 bambini, sono ancora disponibili 240 posti tra cui poter scegliere e che verranno messi a disposizione in via prioritaria. I posti rimanenti saranno poi resi disponibili successivamente per le domande fuori termine.

Le famiglie dei bambini e delle bambine rimasti in lista d’attesa riceveranno una comunicazione da parte dell’Ufficio Ammissioni con i posti ancora disponibili e le modalità e termini utili per concorrere all’assegnazione degli stessi.

I genitori degli ammessi alle scuole statali entro il 24 maggio dovranno confermare l’iscrizione presso le segreterie dei rispettivi Istituti comprensivi, secondo le indicazioni riportate nella lettera informativa. Invece, ai genitori degli ammessi alle scuole comunali e di Fondazione Cresci@mo le informazioni in merito all’avvio del servizio saranno comunicate dall’Ufficio ammissioni. Infine, le famiglie dei bambini che frequenteranno le scuole convenzionate saranno contattate direttamente dalle rispettive scuole.

Fino al 24 maggio, inoltre, è ancora possibile presentare domanda fuori termine (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione) per le scuole d’infanzia comunali, statali, di Fondazione Cresci@mo e convenzionate. Le domande vanno presentate esclusivamente on line tramite autenticazione Spid/Cie/Cns.