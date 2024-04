Si trovavano in una piazza di Montecchio Emilia in compagnia di alcuni amici, quando tre ragazzi hanno tentato di asportare le loro borse appoggiate su di una panchina. Una delle due vittime – due giovani amiche – nel recuperarla riceveva da uno dei tre uno schiaffo sul volto; l’altra vittima, invece, non riusciva a recuperare la borsa, poi rinvenuta il giorno successivo con il solo ammanco di circa 50 euro. Sul posto giungevano i carabinieri, mentre i tre presunti autori dell’episodio si erano allontanati. Le due vittime si presentavano presso gli uffici della stazione di Montecchio Emilia per formalizzare la denuncia.

I fatti risalgono alla fine del gennaio scorso, quando le vittime si trovavano in piazza in compagnia di alcuni amici. Una delle due veniva avvicinata da un ragazzo che le chiedeva una sigaretta. Dopo la ragazza si allontanava qualche minuto, lasciando la borsetta su una panchina dove erano presenti i propri amici. Nel tornare da loro, si accorgeva che gli amici stavano discutendo animatamente con tre ragazzi (tra questi quello che qualche minuto prima le aveva chiesto una sigaretta). Inizialmente pensava stessero scherzando, ma dopo poco si accorgeva che la situazione stava degenerando. L’amica raccontava di aver visto i tre ragazzi impossessarsi delle borse poggiate sulla panchina e dopo essere riuscita a riprendersi la sua, uno dei tre le aveva tirato uno schiaffo sul volto. Dopo il litigio, avendo sentito che le vittime stavano contattando il 112, i tre si davano alla fuga per le strade di Montecchio Emilia.

Sul posto i militari, acquisivano le prime informazioni dai presenti che davano ai militari una sommaria descrizione dei tre giovani. Successivamente le due vittime si recavano presso gli uffici della caserma dei militari di Montecchio Emilia per formalizzare la denuncia. Da qui le indagini che, a seguito della descrizione fatta dai testimoni e dalle vittime, provvedevano a redigere apposito fascicolo fotografico dover i testimoni riconoscevano i tre presunti autori della rapina. Acquisiti elementi di presunta responsabilità, i tre giovani venivano denunciati alla Procura presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo felsineo in ordine al reato di rapina impropria.

