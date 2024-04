Si è svolto ieri al campo comunale di atletica leggera di Modena il terzo meeting di atletica leggera Cus-Unimore, un appuntamento aperto a tutti/e i giovani sportivi, ma dedicato in particolare agli studenti universitari che grazie ai risultati ottenuti hanno concorso a comporre una classifica degli atenei partecipanti.

Sono stati quasi 600 gli atleti che hanno preso parte all’evento gareggiando in diverse specialità: 400 ostacoli, 200m, salto con l’asta, salto triplo, 800m, 4×100 e 5000m. La manifestazione si inserisce nel “World Athletics Global Calendar”.

Grazie ai risultati dei propri studenti e studentesse Unimore si è classificata al secondo posto su 12 atenei concorrenti, dietro a Bologna e davanti a Firenze. Tra le università partecipanti all’iniziativa anche quelle di Pisa, Ferrara, Verona, Parma, Padova, Roma-La Sapienza, Torino, Milano e Bari.

“Anche quest’anno siamo riusciti a creare una bellissima giornata di Sport. E’ stata per me una grande emozione vedere quasi 600 atleti gareggiare al meeting di Atletica Leggera. Questa manifestazione si inserisce fra gli eventi che Unimore, assieme al Cus More, offre ai propri studenti, agli studenti universitari ed a tutti gli sportivi, per promuovere e diffondere la cultura dello Sport e dell’attività sportiva. Ringrazio la Fratellanza per il supporto tecnico, il Cus More per l’organizzazione impeccabile e tutti i nostri studenti che hanno gareggiato. Sono felice di vedere come il meeting stia diventando un appuntamento fisso per molti studenti universitari e per centinaia di atleti di atletica leggera, soprattutto del nostro territorio” – ha commentato la Prof.ssa Isabella Morlini, delegata del Rettore per lo Sport.

Alle premiazioni finali hanno partecipato: la Prof.ssa Isabella Morlini, delegata del Rettore Unimore allo Sport, il Dott. Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza Regione Emilia Romagna, il Dott. Diego Caravaglios, Presidente Cus Mo.Re, la Dott.ssa Grazia Baracchi Assessora allo Sport di Modena, il Tenente Colonnello Raul Gariano dell’Accademia Militare di Modena, la Dott.ssa Barbara Foroni Fiduciaria Provinciale del Coni Reggio Emilia, il Cav. Uff. Antonio Ragazzi, Presidente Avis Comunale Modena e Adriano Borghi, Responsabile Commissione Scuola e Sport Avis Comunale Modena.