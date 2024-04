Dal 3 al 5 maggio 2024 andrà in scena al Teatro EuropAuditorium di Bologna l’esperienza teatrale, divenuta fenomeno globale: STOMP.

STOMP è un mix contagioso di percussioni, danza, teatro e commedia con una colonna sonora esaltante ispirata alla confusione della vita quotidiana. Otto artisti sul palco utilizzano di tutto, dagli accendini ai coperchi dei bidoni, persino il lavello della cucina, per creare un ritmo esplosivo apprezzato da pubblici di tutte le età in tutto il mondo.

Nata nel 1991 a Brighton (UK) dalla creatività di Luke Cresswell e Steve McNicholas, l’irresistibile esperienza di STOMP vanta 30 anni di attività e successo nei più importanti festival e teatri del mondo, da Broadway a Parigi, da Los Angeles a Tokyo, in oltre 40 paesi e con 5 formazioni internazionali fisse. Tra i premi, STOMP ha vinto un Premio Laurence Olivier per la Migliore Coreografia ed è stato nominato per il Premio Laurence Olivier come Miglior Spettacolo. Senza trama, personaggi né parole, STOMP mette in scena il suono del nostro tempo, traducendo in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà urbana contemporanea. Con strofinii, battiti e percussioni di ogni tipo, i formidabili ballerini-percussionisti-attori-acrobati di STOMP danno voce ai più “volgari”, banali e comuni oggetti della vita quotidiana, in un “delirio” artistico di ironia travolgente. STOMP trova la bellezza e la sua essenza nella realtà quotidiana: trasforma scope in strumenti, battiti di mani in una conversazione, bidoni della spazzatura in percussioni. Il disordine della vita urbana diventa fonte di stupore e ritmo contagioso.

