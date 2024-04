La Polizia di Stato di Bologna continua il suo impegno di prevenzione e contrasto delle attività illecite ed in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti attraverso i controlli straordinari del territorio.

In particolare, nel pomeriggio di ieri in zona Valsamoggia, attraverso l’impiego di numerosi operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine, si procedeva identificare n. 65 soggetti, di cui n. 17 stranieri e 22 dei quali risultavano in possesso di precedenti.

In tale occasione, gli operatori eseguivano due rintracci per notifica di atti giudiziari a carico di cittadini stranieri e procedevano, inoltre, a controllare tre esercizi pubblici.

Gli agenti durante i suddetti controlli hanno avuto anche la possibilità di interagire con giovani e anziani presenti sul territorio.