Gli elettori affetti da infermità tali da non potersi spostare da casa potranno partecipare alle elezioni europee e amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno votando presso la propria abitazione.

Per poter usufruire del servizio di voto domiciliare, gli elettori con infermità che non consentono di recarsi al seggio nemmeno con l’ausilio del trasporto pubblico per disabili, quindi con condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono fare richiesta all’Amministrazione comunale fino a lunedì 20 maggio.

Il modulo di richiesta, scaricabile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle votazioni (www.comune.modena.it/argomenti/elezioni), deve essere compilato e inviato all’Ufficio elettorale del Comune insieme a copia della tessera elettorale e al certificato rilasciato dal medico designato dall’Azienda sanitaria locale, che può attestare anche l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto. La documentazione può essere consegnata per posta elettronica certificata (elettorale@cert.comune.modena.it) oppure a mano, tramite persona delegata, previo appuntamento telefonico (059 2032071).

Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino, rispettivamente per le elezioni Europee nell’ambito dell’intero territorio nazionale e per le elezioni Comunali nell’ambito del Comune del quale si è elettori.

Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale competente.