La Polizia di Stato di Modena ha messo in salvo un uomo che si trovava in stato di incoscienza per aver inalato il fumo causato da un inizio di incendio sprigionatosi dal forno a gas.

Intorno alle ore 22.00 del 29 aprile scorso, la Squadra Volante è intervenuta presso una palazzina in zona Musicisti dove era stato segnalato un fumo denso fuoriuscire dalla finestra di un appartamento ubicato al secondo piano. Dal momento che la porta d’ingresso era chiusa a chiave, gli agenti – nonostante il pericolo – hanno deciso di fare accesso all’abitazione attraverso il balcone dell’appartamento adiacente. Sono quindi entrati nella casa completamente satura di fumo, coprendosi il volto con un panno bagnato per agevolare la respirazione. Mentre un’agente ha areato gli ambienti e ha fatto evacuare gli altri condomini, l’altro operatore è riuscito ad individuare il principio di incendio in cucina e a spegnerlo. Con difficoltà a causa del buio, si è fatto poi strada nell’appartamento fino a che non ha trovato l’uomo sdraiato sul letto privo di sensi. Lo ha quindi trasportato di peso sul pianerottolo dove pian piano ha ripreso conoscenza.

Una squadra dei Vigili del Fuoco giunta sul posto ha verificato le condizioni dell’appartamento e lo ha messo in sicurezza. Personale del 118 ha poi trasportato l’uomo in Pronto Soccorso per accertamenti sul suo stato di salute.