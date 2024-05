Da giovedì 2 maggio, a San Lazzaro di Savena, il nuovo Punto Prelievi dell’Azienda USL di Bologna ha sede presso Officine SanLab, in via Emilia 253. Questa nuova sede del Punto Prelievi, messa a disposizione dal Comune di San Lazzaro di Savena, sostituisce temporaneamente quella presso la Casa della Comunità in Via Repubblica 11 che tornerà operativa al termine dei lavori PNRR che coinvolto la Casa della Comunità.

Il Punto Prelievi è aperto al pubblico tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 10.30, a cui è possibile accedere da via Emilia 253. La nuova sede dispone di un ampio parcheggio ed è servita da diverse linee di autobus: a 70 mt la fermata bus San Lazzaro Poggi (linee 94, 101) e a 200 mt la fermata San Lazzaro Jussi (linee 15, 19, 94, 101).

Potenziata l’offerta per i cittadini che passa da 80 prelievi a 120 prelievi al giorno.