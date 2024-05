Mostre, dibattiti, proiezioni, sfilate ed eventi live: si preannuncia un weekend davvero imperdibile per gli appassionati di motori e non solo quello in programma a Modena per il Motor Valley Fest, con un calendario fitto di appuntamenti. Un’occasione unica per scoprire la storia e il futuro dell’automotive e vivere appieno il mito della Terra dei motori emiliano-romagnola.

PARATE E SFILATE

Tra gli appuntamenti clou del weekend, la parata “Supercars e moto Motor Fest 2024” organizzata da Lancia Thema Club International, con partenza nel pomeriggio di sabato dal quartiere fieristico di Bologna e arrivo in Piazza Roma a Modena, intorno alle ore 20:00.

Sfileranno oltre 200 automobili: Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo Premium, Lotus, Porsche, e moto Ducati, Morini, Benelli, Guzzi, Aprilia. Per la prima volta in passerella la Mustang, per ricordare i 60 anni della grande sfida tra Ford e Ferrari alla 24 Ore di Le Mans, una Pantera Gruppo 5 De Tomaso e una Lancia Stratos N.36, insieme alle auto storiche che hanno gareggiato nei rally. In Largo Sant’Agostino saranno esposte dalle ore 21:00 fino alle ore 24:.00 le moto della parata, mentre le auto saranno al Parco Novi Sad.

Domenica pomeriggio arriveranno in città gli equipaggi della 24^ edizione del Concours d’Elegance Trofeo Salvarola Terme per auto storiche di alta gamma. Dopo la prima tappa di sabato tra luoghi iconici come il Museo Ferrari di Maranello, la Casa Museo Luciano Pavarotti, un’acetaia sulle colline sassolesi e la Reggia Ducale Estense di Sassuolo, domenica dalle ore 10:00, presentazione a Salvarola Terme di tutte le auto, mostra e sfilata con esame delle vetture da parte della Giuria, pranzo con prodotti tipici a Formigine, e dalle ore 15:30 premiazioni per classi e proclamazione “Best of Show” in Piazza Roma a Modena, di fronte al Palazzo Ducale.

L’EXPO IN CITTÀ

Riflettori puntati sul Cortile d’onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena, che ospiterà dal 3 al 5 maggio, il Best of Motor Valley con l’esposizione al pubblico delle auto e delle moto più iconiche e rappresentative del passato e del presente dei brand della Motor Valley: Ferrari, Pagani, Lamborghini, Maserati, Ducati e Dallara. In mostra, tra gli altri, la Ferrari SF90 XX Spider (Ferrari) e la Ferrari 500 Mondial (Scuderia Tricolore – provenienza Collezione Righini), la Pagani Utopia (Pagani), la Gran Cabrio Trofeo Maserati (Maserati) e la Maserati MC20 (Scuderia de Adamich), il ‘rolling chassis’ della Dallara Stradale (Dallara), la Lamborghini Countach (Museo Ferruccio Lamborghini), la Lamborghini Urus SE (Lamborghini), la Williams FW12C (Autodromo di Modena), l’AlphaTauri AT03 (Autodromo di Imola), ma anche un simulatore Res-tech (Autodromo Misano), un prototipo auto partecipante alla Formula SAE e una moto storica ASI Motoshow (Autodromo Varano).

Per le moto: la storica 916, la Panigale V4 ESP2 30° Anniversario 916, la Panigale V4 S, la Panigale V4 Bagnaia 2023 World Champion Replica (Ducati). (orari: venerdì 3 maggio dalle 10:00 alle 00:00; sabato 4 maggio dalle 10:00 alle 00:00; domenica 5 maggio dalle 10:00 alle 18:00).

Nell’area dell’ex Albergo Diurno si terranno le presentazioni dei libri “Senna. Le verità” di Franco Nugnes, alle ore 10:00, e “Cuori e Motori” di Francesco Fedele, alle ore 17:00. Sempre in onore del mitico Senna, durante tutto l’evento saranno esposti in Piazza Mazzini tre modelli della moto Ducati 916 Senna (serie I, II, III) e una McLaren Senna.

Sabato dalle ore 10:00 alle 24:00 e domenica dalle ore 10:00 alle 18:00, in Accademia si potrà esplorare l’area “Punto Hi-tech idrogeno“: un percorso culturale divulgativo sull’idrogeno e sulle sue applicazioni nel mondo della Formula 1 e nelle discipline del motorsport, con un’esposizione di veicoli H2, particolari fisici di powertrain H2 e componenti per la produzione e la erogazione H2.

Per tutto il weekend lo showroom Maserati (via Divisione Acqui, 17) sarà aperto e visitabile gratuitamente dalle 10:00 alle 18:00, con la possibilità di partecipare a factory tour su prenotazione, a pagamento. Sempre fino a domenica, dalle 10:00 alle 18:30, presso il concessionario “Il Motore del 3000” sarà possibile testare tutta la gamma di moto Energica. Fino a domenica in Largo Sant’Agostino, anche l’expo dei trattori CNH, con un 25X CAB New Holland e un T6 Methan Tractor.

In Piazza XX Settembre i volontari dell’associazione culturale Bugatti Automobili Campogalliano e gli ex dipendenti Bugatti racconteranno ai visitatori l’eccellenza tecnologica della EB110, la prima supercar con telaio 100% in carbonio, in esposizione durante il Fest.

Sul palco di Piazza Roma Andrea Farina sarà on stage con il format “Nel Garage di…” di Motor1 Italia. Sabato, insieme al direttore Alessandro Lago, si inizia alle ore 10:00 con Dallara Automobili, che porterà sul palco la Dallara Stradale illustrata da Daniele Guarnaccia, Product Manager Dallara Stradale e Dallara EXP. Dalle ore 11:00 saliranno sul palco gli “eredi” della Fabbrica Blu di Campogalliano dove è nata la Bugatti EB110: il collaudatore Loris Bicocchi e l’ex custode della fabbrica Lorena Dondi.

Alle 12:00 sono attesi i Carmagheddon, infleuncer automotive specializzati in veicoli fuori dall’ordinario. Segue alle ore 14:00 l’intervento di Maserati, con la MC20 Cielo, illustrata da Gianluca di Oto, Vehicle Chief Engineer MC20. Alle ore 15:00 è atteso Gasi Garage, meccanico e influencer automotive, mentre alle 16:00 arriverà una spettacolare 288 GTO, illustrata da Gianmarco Picardi – Ferrari Classiche Technical Manager – e Fabio Menegon – Ferrari Classiche Sales Manager. Alle 17:00 salirà sul palco la nuovissima Lamborghini Revuelto, hypercar ibrida, illustrata da Giuseppe Di Coste, Product Manager Revuelto, e alle ore 18:00 l’ultimo ospite sarà lo youtuber automotive Fede Perlam, con la sua Supra. La giornata di domenica sarà interamente dedicata alla Fiat Panda di prima generazione, con la partecipazione di PandaMan, il più famoso collezionista al mondo, a partire dalle ore 10:00, seguito da Fabrizio Giugiaro, che arriverà a bordo della Gallardo da lui disegnata. Per tutta la mattinata, tantissimi Pandini saranno in bella mostra in Piazza Roma, insieme ai ragazzi di Pistone Podecast.

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Il Motor Valley Fest fa da cornice a una ricca serie di mostre ed esposizioni, alcune delle quali a pagamento. Ferrari si conferma protagonista con una serie di iniziative che vedono il loro cuore pulsante nel Museo Enzo Ferrari di Modena, con la nuova esposizione “One Of a Kind” che sabato 4 maggio resterà aperto fino a mezzanotte con tariffa speciale agevolata, prevedendo attività di intrattenimento e la possibilità di accedere a visite guidate gratuite in italiano e inglese, fino a esaurimento posti. All’interno dell’area espositiva, in esclusiva per il weekend di Motor Valley Fest, saranno organizzate performance dal vivo di artigiani battilastra specializzati e nello spazio antistante il MEF saranno esposte vetture della attuale gamma del Cavallino Rampante. Per coloro che vogliono visitare entrambi i musei è previsto un servizio di navetta gratuito.

Sempre in tema Ferrari, sabato alle ore 11:30 ci sarà l’opportunità di visitare in anteprima la mostra “Modena, il set” dedicata all’esperienza vissuta dalla città di Modena come “set” del film Ferrari (2023) di Michael Mann, biopic su Enzo Ferrari. Per l’occasione, saranno esposte due auto del film. L’inaugurazione ufficiale dell’esposizione si terrà durante la Notte dei Musei, sabato 18 maggio, dalle ore 18:30 in Piazza Roma.

Presso lo Showroom della Acetaia Malpighi in Piazza Roma, inoltre, sarà allestito fino ad aprile 2025 un focus espositivo con pannelli e materiale audiovisivo inedito sull’esperienza del film e sulla storia di Modena quale culla dell’automobilismo sportivo.

Sabato è in programma l’apertura straordinaria, del Museo Horacio Pagani di San Cesario sul Panaro, dalle ore 9:30 alle ore 17:00, con ingresso a pagamento su prenotazione.

Palazzo Solmi ospita la mostra “High Speed – velocità e moda nel racing”, aperta fino al 19 maggio, promossa dall’associazione ModenAmoreMio con la direzione artistica di Modateca Deanna e allestimenti di Studio Paolo Bazzani, ispirati al mondo del racing e della Formula 1, con un particolare focus sugli anni ‘80 e ‘90. Per ricordare i 30 anni della scomparsa di Ayrton Senna, l’artista e scultore modenese Alessandro Rasponi ha realizzato in esclusiva per la mostra una serie di opere a lui dedicate. In esposizione anche il quadro “Senza Tempo”, dedicato alla figura iconica della Formula1 Michael Schumacher.

Ai Giardini Ducali, sabato dalle 18:30, expo Ducati Club Carpi, e domenica, dalle 11:00 alle 13:00, expo Mini Minor.

Sabato e domenica, all’interno del Chiostro di San Paolo, si svolgerà la XVII edizione di Buk Festival, manifestazione ideata da Francesco Zarzana e organizzata da Progettarte Officina Culturale, con dibattiti, incontri con autori e personaggi di spicco del mondo della cultura e l’esposizione di 25 case editrici provenienti da tutta Italia e un corner dedicato ai motori.

PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE

Modena ospiterà in anteprima “Cinematic Motor Fest”, nuova rassegna per gli appassionati di motori e cinema, con le proiezioni gratuite di una selezione di film nazionali e internazionali curata da BM2 e Frameatwork: “Cars – Motori Ruggenti” (Sala Truffaut, sabato 4 maggio, ore 16:00, 18:00). Verrà proiettata l’anteprima del cortometraggio “Mauro Forghieri – l’ingegnere geniale” (ex Albergo Diurno, domenica 5 maggio, ore 10:00, 11:30, 15:30, 17:00), docufilm realizzato da Fabio Fasulo e Francesca Mignardi, che presentano al pubblico una delle ultime interviste realizzate all’Ing. Mauro Forghieri. Sabato alle ore 19:00, in Sala Truffaut, il regista Stefano Ferrari e la sceneggiatrice Miria Burani presentano il loro nuovo docufilm “Emme. La Maserati a Modena”, prodotto da Miriste Aps: un viaggio nel passato glorioso del Tridente e una full immersion nel presente, con gli stabilimenti di via Ciro Menotti e di Via Emilia Ovest in primo piano.

EVENTI IN CITTA’ E NEGLI AUTODROMI

Sabato 4 maggio al Teatro del Collegio di San Carlo ci sarà il TEDx Modena, in partnership con Unimore e Muner: 17 speaker che si alterneranno sul palco per dibattere sul tema “Passione e perseveranza”. Per l’occasione verrà assegnata una borsa di studio in ingegneria. MUNER, in collaborazione con Radio FSC Unimore, sarà protagonista anche in Piazza Grande con un coinvolgente panel di interviste sulla valorizzazione dell’eccellenza presente nel territorio della Motor Valley.

In Piazza Grande per i più giovani ci sarà la pista di “F1 in Schools Italy”, la gara che mette in competizione i migliori talenti da tutta Italia. Sabato dalle ore dalle 10:00 alle 20:00 e domenica dalle 10:00 alle 16:00 sarà possibile testare le proprie abilità ingegneristiche progettando e costruendo una monoposto da corsa e gareggiare in sfide di velocità.

Domenica 5 maggio all’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari si chiude la 21^ edizione di ASI MotoShow, rievocazione organizzata dall’Automotoclub Storico Italiano, con migliaia di motociclette storiche in pista, mostre tematiche nei paddock e la partecipazione di grandi campioni di tutti i tempi. Sempre domenica partirà dal Misano World Circuit la stagione 2024 dell’ACI Racing Weekend, con quasi 200 piloti che scenderanno in pista per sfidarsi in oltre 15 gare dedicate a varie categorie delle quattro ruote, fra cui GT3, GT Cup e Formula 4.

All’Autodromo di Modena in programma sabato “Racing Event” di Invictus Corse, una drive experience dalle 9:00 alle 18:00, e domenica Modena Racing Fest, sempre dalle 9:00 alle 18:00. Entrambi gli eventi sono a pagamento con prenotazione obbligatoria sul sito www.autodromodimodena.it.

Sabato, dalle ore 11:00 alle 18:00, in Piazza Grande ci sarà il laboratorio “Fast Car e Slow Food” di Piacere Modena, con degustazioni guidate di prodotti DOP e IGP, un laboratorio legato alla velocità dei motori e lo spettacolo/degustazione “E-Risalutami tuo fratello”.

EVENTI FUORI CITTÀ

Sabato sera, alle ore 20:30, all’Auditorium Spira mirabilis di Formigine, anteprima del docufilm “Mauro Forghieri, engenius”, a cura di Oral Engineering e a seguire il monologo teatrale di Enrico Salimbeni “La Terra dei Motori”, sui 50 anni di storia della provincia modenese e una seconda proiezione in anteprima del docufilm “Mauro Forghieri: il calabrone che fece volare la Ferrari”. Per tutto il weekend, il Castello di Formigine ospita la mostra “Paolino e i suoi amici. I Formiginesi della Formula 1” con video interviste e installazioni sui meccanici del mito. Per i più piccoli è in programma l’Atelier Creativo aperto (dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00) per disegnare l’auto dei propri sogni, mentre domenica, alle ore 16:00, le visite guidate “Storia degli stemmi: dal blasone al brand”, su prenotazione. In piazza Calcagnini, dalle ore 9:00 alle 19:00, esposizione della Pagani Huarya Roadster BC, delle auto a pedali storiche e di alcuni elaborati del concorso artistico “The Magic”. Sempre a Formigine, sabato si terrà l’asta “MEMORABILIA” presso Giusti Aste: un’occasione imperdibile per aggiudicarsi pezzi unici della collezione di Dino Tagliazucchi, migliore amico dell’ingegnere Ferrari.

GLI ORGANIZZATORI

Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Comune di Modena, Associazione Motor Valley Development, MUNER, Meneghini & Associati, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE Agenzia, Unioncamere Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, in partnership con Anfia, UNRAE sezione veicoli industriali, Autopromotec, ACI, Bologna Fiere – Motor Show. Il progetto rientra nella strategia dei Fondi europei della Regione Emilia-Romagna – Por Fesr 2014-2020 – per la promozione delle destinazioni turistiche. È cofinanziato con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020.

L’evento è realizzato con il supporto di Accenture, Bosch, Capgemini, Deloitte, EFESO Management Consultants.

www.motorvalley.it