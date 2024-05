In occasione dell’ultima seduta di legislatura, il Consiglio comunale di Maranello ha fatto registrare nei giorni scorsi, sul tema del servizio rifiuti, l’approvazione delle tariffe 2024 relative alla TARI. Tali tariffe anche per quest’anno restano invariate, mentre la percentuale di raccolta differenziata, a circa 10 mesi dall’introduzione del nuovo sistema di conferimento, ha raggiunto la quota dell’86% (+17% rispetto ad un anno fa). Contestualmente, sempre per il servizio rifiuti, il Consiglio comunale ha anche preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per il 2024. Entrambe le delibere, su tariffe TARI e PEF, sono state votate all’unanimità.

Sono state inoltre confermate le agevolazioni in essere per la riduzione della TARI. Tra queste, per i residenti, compaiono gli sconti progressivi in base all’ISEE, che possono arrivare fino al 90%, la riduzione del 20% sulla quota variabile per chi effettua il compostaggio domestico e gli sconti applicati in base ai rifiuti solidi urbani conferiti presso l’isola ecologica.

Per i gestori di locali destinati alla somministrazione di alimenti (ed esempio bar, ristoranti, hotel, pub, rosticcerie, ortofrutta, etc) è stata confermata l’agevolazione del 60% sulla quota variabile nel caso effettuino una raccolta differenziata della ‘frazione umida’ conforme alle modalità indicate dal gestore.

Per gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro resta invece l’esenzione per chi occupa o utilizza in concessione o sub-concessione strutture o impianti di proprietà del Comune o dei suoi enti partecipati, oppure per lo svolgimento in essi di attività ricreative, sportive, culturali o sociali, sempre senza alcun fine di lucro.

Infine, è stata confermata la riduzione dell’80% sulla quota variabile per le istituzioni scolastiche non statali e per le associazioni sportive che effettuino la raccolta differenziata sperimentale secondo progetti appositamente studiati e proposti dal Comune.